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В США назвали международную организацию, представляющую угрозу для их интересов

Ставридис: НАТО нужно более осторожно относиться к развитию ШОС

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Развитие Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и возрастающая роль России и Китая в ней стали серьезным вызовом для Североатлантического альянса. Об этом в статье для Bloomberg заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис.

«В некотором смысле ШОС является альтернативной версией НАТО», — подчеркнул он.

По словам Ставридиса, с точки зрения численности населения и географического охвата ШОС является крупнейшей в мире организацией по безопасности и обороне. Он напомнил, что территории стран, входящих в организацию, охватывают 80% Евразии. Организация включает в себя 40% населения планеты и 30% мирового ВВП.

При этом среди слабостей ШОС Ставридис отметил меньшие по сравнению с НАТО расходы организации на оборону. Общие расходы государств Североатлантического альянса на оборону составляют около 1,2 триллиона долларов, тогда как расходы ШОС на эти нужды вдвое меньше, пишет он.

Тем не менее, отмечается в материале, ШОС может быть «использована» Россией и Китаем для того, чтобы «оторвать» некоторые страны «от порядка, возглавляемого США».

До этого генеральный секретарь ШОС Чжан Мин заявлял, что несколько стран подали заявки на присоединение в разных форматах к ШОС. По его словам, список желающих до определенного времени не будет разглашаться.

В свою очередь национальный координатор Ирана в секретариате ШОС Мехрдада Киаеи сообщила, что по меньшей мере пять стран — Армения, Азербайджан, Бангладеш, Камбоджа и Шри-Ланка — попросили предоставить им статус страны-наблюдателя вместо имеющегося у них партнера по диалогу. Новый статус предполагает полноценное участие в ШОС.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Изначально в нее входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Главные цели — укрепление доверия между странами-участницами, развитие в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях.

Ранее в Кремле рассказали, что может помешать Турции вступить в ШОС.

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