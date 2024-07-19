Трамп пообещал закончить каждый международный кризис

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления на Республиканском национальном съезде заявил, что в случае победы на выборах завершит все международные кризисы, которые, по его словам, создала администрация президента США Джо Байдена. Трансляция мероприятия ведется на Youtube-канале Республиканского национального комитета.

«Я закончу каждый международный кризис, который создала нынешняя администрация, включая ужасную войну с участием России и Украины, которой никогда бы не произошло, если бы я был президентом», – сказал Трамп.

Он также официально принял выдвижение от Республиканской партии в кандидаты на пост президента.

Съезд Республиканской партии проходит с 15 по 18 июля в Милуоки, штат Висконсин. Трамп впервые публично выступает на мероприятии после покушения на него на прошлой неделе во время предвыборного митинга.

Ранее сообщалось, что Трамп созвонится с Зеленским.