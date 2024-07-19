Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп пообещал закончить каждый международный кризис

Трамп пообещал закончить все кризисы, которые создала администрация Байдена

close
100%
Evan Vucci/AP

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления на Республиканском национальном съезде заявил, что в случае победы на выборах завершит все международные кризисы, которые, по его словам, создала администрация президента США Джо Байдена. Трансляция мероприятия ведется на Youtube-канале Республиканского национального комитета.

«Я закончу каждый международный кризис, который создала нынешняя администрация, включая ужасную войну с участием России и Украины, которой никогда бы не произошло, если бы я был президентом», – сказал Трамп.

Он также официально принял выдвижение от Республиканской партии в кандидаты на пост президента.

Съезд Республиканской партии проходит с 15 по 18 июля в Милуоки, штат Висконсин. Трамп впервые публично выступает на мероприятии после покушения на него на прошлой неделе во время предвыборного митинга.

Ранее сообщалось, что Трамп созвонится с Зеленским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами