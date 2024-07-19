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Трамп рассказал, куда повернул голову в момент выстрела

Трамп в момент покушения повернулся, чтобы посмотреть на экран со статистикой

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал, что в момент выстрела он повернул голову, чтобы посмотреть на экран со статистикой по миграции в пору его президентства, и это спасло ему жизнь. Об этом он сообщил, выступая с речью на национальном съезде республиканцев в Милуоки (штат Висконсин).

Он согласился решился рассказать о покушении, но признался, что ему все еще больно вспоминать об этом. Вес-президент пояснил, что за ним находился большой экран, на котором транслировалось число мигрантов, которые пересекли границу в период его президентства.

«Чтобы посмотреть на таблицу я начал поворачивать вправо мою голову и был готов был повернуться еще больше, но мне очень повезло, что я этого не сделал, так как услышал жужжание и почувствовал, что нечто попало с большой силой в правое ухо», — рассказал экс-президент.

Трамп добавил, что, если бы он не сделал этого движения головой, то пуля «идеально попала бы в цель». Также он сказал, что его «не должно было быть тут сегодня», но собравшиеся зрители начали скандировать «должен был».

До этого он сказал, что во время покушения в Пенсильвании его защищал Бог, поэтому он не сильно переживал из-за крови и ранения.

До этого военный эксперт Юрий Подоляка заявил, что резкий поворот головы во время дебатов спас кандидата Дональда Трампа от попадания пули в голову.

Ранее сообщалось, что республиканцы стали носить повязки на ушах в знак солидарности с Трампом.

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