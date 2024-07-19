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Трамп официально согласился баллотироваться в президенты

Трамп согласился баллотироваться на пост президента от Республиканской партии

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Marco Bello/Reuters

Дональд Трамп официально принял выдвижение от Республиканской партии на пост президента на Республиканском национальном съезде в Милуоки, передает CNN.

«Итак, сегодня вечером я с верой и преданностью с гордостью принимаю номинацию на пост президента Соединенных Штатов. Я баллотируюсь на пост президента от имени всей Америки, а не половины Америки, потому что победа за половину Америки не принесет никакой победы», — сказал Трамп под аплодисменты.

Выступление Трампа на съезде республиканцев — его первое публичное выступление после покушения.

До этого на съезде выступил журналист Такер Карлсон. Он заявил, что экс-президент страны Дональд Трамп после пережитого покушения стал «другим».

По его словам, он больше не был просто кандидатом от политической партии, бывшим президентом или будущим президентом — это был лидер нации, считает журналист.

Ранее сообщалось, что республиканцы стали носить повязки на ушах в знак солидарности с Трампом.

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