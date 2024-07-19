Столтенберг заверил ЕС, что НАТО переживет второе президентство Трампа

Членам НАТО нужно перестать внушать себе, что альянс распадется в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом заявил генсек блока Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Guardian.

«Я думаю, важно не создавать самоисполняющихся пророчеств, предполагая, что новая администрация в Соединенных Штатах будет означать конец НАТО. Были опасения по этому поводу и в 2016 году. Реальность такова, что НАТО стало сильнее после четырех лет… больше войск, высокая готовность», — сказал он в интервью изданию в кулуарах заседания Европейского политического сообщества в Великобритании.

По его мнению, США останутся сильным союзником НАТО, так как основная критика со стороны Трампа и кандидата на пост вице-президента Джея Ди Вэнса была направлена ​​не против альянса, а ​​в первую очередь против союзников, которые не тратят достаточно средств на оборону блоку, но теперь все «меняется».

Кроме того, члены альянса представляют 50% мировой военной мощи, поэтому если США выйдут, они останутся в одиночестве и будут представлять всего 25% этого военного потенциала, добавил генсек альянса.

До этого в США заявили, что при президентстве Трампа Украина не вступит в НАТО.

Ранее Вэнс рассказал, как США будут применять военную силу при Трампе.