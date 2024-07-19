В окружении Байдена заявили о скором конце его карьеры

Президент США Джо Байден приближается к финалу своей политической карьеры. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на источники из окружения главы государства.

В публикации отмечается, что приближающийся закат карьеры действующего президента начали признавать даже самые преданные сторонники из близкого окружения.

«Мы близки к концу», — сказал один из источников.

Чиновник, сказавший это, ранее заявлял, что Байден не собирается «уходить в сторону», но сейчас признал, что глава Белого дома приближается к «точке невозврата».

В близком окружении президента ранее заявили, что Байден начал осознавать, что вряд ли сможет победить на предстоящих президентских выборах и что ему, вероятно, придется выйти из гонки.

Помимо этого, Демократическая партия решила перенести онлайн-голосование по вопросу о выдвижении кандидатуры Джо Байдена на выборах президента на начало августа.

Ранее лечащий врач президента США оценил состояние Байдена.