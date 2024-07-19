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Вучич напомнил Зеленскому о важности диалога для достижения мира

Вучич после встречи с Зеленским заявил о важности диалога для достижения мира

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Johanna Geron/Reuters

Президент Сербии Александр Вучич в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о важности диалога для восстановления мира и стабильности в Европе. Об этом сербский лидер написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Президент Сербии встретился со своим украинским коллегой во время саммита Европейского политического сообщества, который проходит в Лондоне.

«Хорошая встреча с президентом Зеленским по всем вызовам и важным вопросам, как для Сербии и Украины, так и для Европы и мира. Я подчеркнул важность восстановления мира и стабильности на всем нашем континенте и повторил, что достичь этого можно только путем диалога и политических решений», — заявил он.

До этого президент Сербии заявлял, что действия Запада наносят серьезный ущерб европейским государствам. По его словам, для Сербии важен мир, но не все страны привержены такой точки зрения и «считают, что необходимо вести войну до полного поражения одной из сторон».

Ранее Вучич заявил, что в мире готовятся к большой войне.

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