Близкое окружение Байдена поделилось мыслями президента об участии в выборах

Президент США Джо Байден начал осознавать, что вряд ли сможет победить на предстоящих президентских выборах и что ему, вероятно, придется выйти из гонки. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на людей из близкого окружения президента.

Один из источников, знакомый с мышлением президента, заявил, что Байден еще не принял решения об участии в выборах, несмотря на то, что в течение трех недель настаивал на том, что собирается переизбираться.

«Несколько человек, близких к президенту Байдену, заявили, что он начал принимать идею о том, что он, возможно, не сможет победить в ноябре и, возможно, ему придется выйти из гонки, уступая растущим требованиям многих обеспокоенных членов его партии», — говорится в публикации.

Отмечается, что свое мнение высказали четыре близких президенту человека, и каждый описал ситуацию как чрезвычайно деликатную и говорил на условиях анонимности.

До этого сообщалось, что Демократическая партия решила перенести онлайн-голосование по вопросу о выдвижении кандидатуры Джо Байдена на выборах президента на начало августа.

Ранее лечащий врач президента США оценил состояние Байдена.