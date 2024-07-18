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Лидеры балтийских стран положительно оценили финский закон о возвращении беженцев

Стубб: страны Балтии могут скопировать финский закон о беженцах

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Global Look Press

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что лидеры стран Балтии положительно оценивают финский закон о  возвращении беженцев, и, возможно, его скопируют. Об этом сообщает ТАСС.

Стубб подчеркнул, что в Европе существует понимание того, что законы об убежище устарели, а инструментальная миграция отличается от поиска убежища. По его словам, все дело заключается в безопасности, а также в ситуации, в которой оказалась страна.

Президент Финляндии подчеркнул, что не знает, откроются ли границы сейчас или позже.

До этого глава Министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что финская сторона не собирается открывать границу с Россией, пока ситуация с беженцами не стабилизируется.

По словам Рантанен, открыть восточную границу Финляндия сможет, когда пограничная служба страны посчитает обстановку безопасной. Министр также допустила, что открытые границы и закон о выдворении беженцев вполне смогут «сосуществовать» параллельно.

12 июля депутаты парламента Финляндии одобрили проект закона, который предполагает ограничение приема мигрантов, а также их выдворение. 16 июля закон утвердил президент страны.

Ранее сообщалось, что Финляндия вырубит лес для установки забора на границе с Россией.

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