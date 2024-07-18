Лечащий врач президента США оценил состояние Байдена

Лечащий врач президента США Кевин О'Коннор заявил, что заразившийся коронавирусом Джо Байден имеет слабо выраженные симптомы болезни. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В заключении О'Коннора говорится, что Байден продолжает принимать препарат Paxlovid, у него нет лихорадки, а жизненные показатели главы США находятся в норме.

Врач подчеркнул, что президент продолжит осуществлять руководство в интересах американского народа.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать журналистам самочувствие президента США Джо Байдена, у которого, как стало известно накануне, был выявлен коронавирус.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не выступит на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе из-за заражения коронавирусом.

Отмену выступления подтвердила и руководитель организации по защите прав испаноязычного населения США UnidosUS Джанет Мургия. Незадолго до официального сообщения Белого дома она заявила, что Байден не выступит на конференции из-за заражения коронавирусом.

Ранее Байден пообещал сняться с выборов в случае выявления проблем со здоровьем.