Орбан рассказал, как будет развиваться украинский конфликт, если Трамп станет президентом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля заявил, что экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских выборах немедленно выступит в качестве посредника в установлении мира на Украине, и для этого у него есть план. Об этом сообщается на сайте Орбана.

Премьер отметил, что в рамках переговоров с Трампом пришел к выводу, что внешняя политика будет играть незначительную роль в его предвыборной кампании. Из-за этого не стоит ожидать от экс-президента США никакой мирной инициативы до выборов.

Орбан добавил, что в случае победы Трамп сразу же начнет выступать в качестве посредника в разрешении конфликта, а не будет дожидаться инаугурации.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал свой отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам поездок на Украину, в Россию, в Китай и США.

Накануне немецкий таблоид Bild написал о том, что Орбан в письме к председателю Евросовета призвал к возобновлению дипломатических отношений с Россией, а также переговорам с Китаем по мирной конференции для разрешения конфликта на Украине.

Ранее глава Евросовета описал поездку Орбана к Путину двумя словами.