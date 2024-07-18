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Орбан рассказал, как будет развиваться украинский конфликт, если Трамп станет президентом

Орбан: в случае победы Трамп сразу приступит к урегулированию на Украине 

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Orbán Viktor/x (ранее Twitter)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля заявил, что экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских выборах немедленно выступит в качестве посредника в установлении мира на Украине, и для этого у него есть план. Об этом сообщается на сайте Орбана.

Премьер отметил, что в рамках переговоров с Трампом пришел к выводу, что внешняя политика будет играть незначительную роль в его предвыборной кампании. Из-за этого не стоит ожидать от экс-президента США никакой мирной инициативы до выборов.

Орбан добавил, что в случае победы Трамп сразу же начнет выступать в качестве посредника в разрешении конфликта, а не будет дожидаться инаугурации.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал свой отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам поездок на Украину, в Россию, в Китай и США.

Накануне немецкий таблоид Bild написал о том, что Орбан в письме к председателю Евросовета призвал к возобновлению дипломатических отношений с Россией, а также переговорам с Китаем по мирной конференции для разрешения конфликта на Украине.

Ранее глава Евросовета описал поездку Орбана к Путину двумя словами.

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Выборы в США — 2024
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