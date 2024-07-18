Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан опубликовал свой отчет главе Евросовета

Орбан опубликовал в соцсетях свой отчет главе Евросовета Мишелю

close
100%
Leah Millis/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал на своей странице в X свой отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам поездок на Украину, в Россию, в Китай и США.

«Поскольку всплыли фрагменты моего доклада главе Евросовета Шарлю Мишелю по моей мирной миссии, я решил опубликовать полный документ ради ясности и для контекста», — написал Орбан и приложил ссылку на доклад.

До этого немецкий таблоид Bild написал о том, что Орбан в письме к председателю Евросовета призвал к возобновлению дипломатических отношений с Россией, а также переговорам с Китаем по мирной конференции для разрешения конфликта на Украине.

Орбан 5 июля посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит политика состоялся после поездки в Киев, во время которой он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. После беседы с Путиным Орбан отметил, что позиции Киева и Москвы сильно далеки друг от друга. Затем венгерский премьер нанес визиты в Китай и США. После этого сообщалось, что он отправил письмо Шарлю Мишелю и главам государств – членов ЕС о своих рабочих визитах во время мирового турне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Евросовета описал поездку Орбана к Путину двумя словами.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами