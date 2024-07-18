В Белом доме не стали комментировать состояние здоровья Байдена

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать журналистам самочувствие президента США Джо Байдена, у которого, как стало известно накануне, был выявлен коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что не является надежным источником информации в вопросе здоровья Байдена.

Кирби добавил, что не ожидает изменений в графике работы президента США на следующей неделе.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не выступит на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе из-за заражения коронавирусом.

Отмену выступления подтвердила и руководитель организации по защите прав испаноязычного населения США UnidosUS Джанет Мургия. Незадолго до официального сообщения Белого дома она заявила, что Байден не выступит на конференции из-за заражения коронавирусом.

17 июля стало известно, что Байден пообещал сняться с выборов в случае выявления проблем со здоровьем. По его словам, такое могло бы произойти, если бы «врачи пришли и сказали, что у вас такая-то проблема».

Ранее лидер демократов в сенате предложил Байдену сняться с выборов президента.