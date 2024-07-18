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Байден может покинуть президентскую гонку уже на выходных

Axios: давление Демпартии может вынудить Байдена покинуть гонку уже 20-21 июля

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Nathan Howard/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден может под давлением близких друзей и лидеров Демократической партии выйти из предвыборной кампании уже в ближайшие выходные. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

«Несколько высокопоставленных демократов в частном порядке говорят, что растущее давление со стороны партийных лидеров в конгрессе и близких друзей убедит президента Байдена принять решение выйти из президентской гонки уже в эти выходные», — говорится в материале.

По данным журналистов бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в частном порядке заявила Байдену, что продолжение его кампании может привести демократов к поражению на выборах в нижнюю палату конгресса. Кроме того, она выразила обеспокоенность иссякающим притоком пожертвований со стороны сторонников Демпартии.

Действующий лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис передал Байдену аналогичное послание.

Билл и Хиллари Клинтоны, а также экс-президент США Барак Обама, которые являются одними из лидеров Демпартии, на тему выхода Байдена из гонки не высказывались. Однако, как пишут журналисты, их помощники публично критиковали действующего американского лидера в довольно резкой форме.

До этого журнал Newsweek со ссылкой на данные букмекерских агентств сообщил, что вице-президент Камала Харрис в настоящее время имеет больше шансов стать кандидатом в президенты от Демократической партии, чем Байден.

Ранее один из спонсоров Байдена подготовил речь о его выходе из президентской гонки в США.

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Выборы в США — 2024
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