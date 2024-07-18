Стало известно, у кого больше шансов стать кандидатом в президенты от демократов

Вице-президент США Камала Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на данные букмекерских агентств.

По данным Polymarket, вероятность выдвижения Харрис составляет 45%, у Байдена — только 40%. По информации агентств Bet 365 и SkyBet, шансы у действующего вице-президента США на победу в выборах вдвое выше, чем у главы Белого дома.

До этого стало известно, что Харрис предложила своему республиканскому оппоненту Джей Ди Вэнсу из Огайо устроить теледебаты.

Планируется, что дебаты состоятся летом. По информации Politico, стороны рассматривают возможные даты между 23 июля и 13 августа.

Камала Харрис по образованию юрист, она стала 49-м вице-президентом США 20 января 2021 года. Политик планирует переизбраться на второй срок вместе с президентом США Джо Байденом.

Харрис является первой женщиной, первым темнокожим политиком и первым политиком азиатского происхождения на посту вице-президента страны в истории США.

19 ноября 2021 года на время нахождения Джо Байдена под наркозом Харрис были переданы полномочия президента Соединенных Штатов. Таким образом, она стала первой и единственной в истории страны женщиной, принявшей на себя полномочия президента.

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