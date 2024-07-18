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Сенатор: новая стратегия морской безопасности Украины останется на бумаге

Сенатор Косачев: новая морская стратегия Украины является нереализуемой

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Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА Новости

Новая стратегия морской безопасности Украины, утвержденная лидером страны Владимиром Зеленским, останется лишь документом. Такое мнение в беседе с RT высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он подчеркнул, что данное решение Киева является нарушением Конвенции Монтрё о статусе проливов.

«Для нынешних украинских политиков ни Конвенция Монтрё, ни другие документы международного права не значат ровным счетом ничего, когда преследуется цель натянуть на себя «зонтик безопасности» НАТО, ценой собственного суверенитета, ценой собственной независимости, ценой ущерба для региональной и глобальной безопасности», — сказал сенатор.

Он добавил, что если стратегия будет реализовываться, это повлечет за собой крайне тяжелые последствия как для Украины, так и для тех стран, которые попытаются воспользоваться этим документом ради присутствия своих сил в Черном море.

Зеленский утвердил стратегию накануне. Ее цель — «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины». Из подписанного документа следует, что она будет распространяться на прибрежные территории страны, а также морские границы страны и «другие районы Мирового океана», где у Киева есть какие-либо интересы.

Также задачами стратегии являются построение Украиной военно-морских сил, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море, создание с альянсом противоминной коалиции, а также проведение учений, маневров, и совместных со странами-партнерами миссий по безопасности (морских патрулей) в Азово-Черноморском бассейне.

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