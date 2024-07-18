В МИД России заявили, что США подогревают конфликт на Южном Кавказе

США подогреют конфликтный потенциал на Южном Кавказе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

Таким образом Захарова ответила на вопрос о стартовавших в Армении в середине июля армяно-американских учениях Eagle Partner 2024.

«Появление американцев на Южном Кавказе, мы неоднократно это могли уже видеть в различных частях мира, лишь подогреет сохраняющийся в регионе конфликтный потенциал», — сказала она.

До этого сообщалось, что учения Eagle Partner 2024 пройдут в Армении с 15 по 24 июля. Известно, что в учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады вооруженных сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, национальной гвардии Канзаса.

Как указывает минобороны Армении, учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

Ранее сообщалось, что Армения готова поднять уровень отношений с США до стратегического партнерства.