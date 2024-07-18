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В МИД России заявили, что США подогревают конфликт на Южном Кавказе

Захарова: США на Южном Кавказе подогревают конфликтный потенциал

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Shutterstock

США подогреют конфликтный потенциал на Южном Кавказе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

Таким образом Захарова ответила на вопрос о стартовавших в Армении в середине июля армяно-американских учениях Eagle Partner 2024.

«Появление американцев на Южном Кавказе, мы неоднократно это могли уже видеть в различных частях мира, лишь подогреет сохраняющийся в регионе конфликтный потенциал», — сказала она.

До этого сообщалось, что учения Eagle Partner 2024 пройдут в Армении с 15 по 24 июля. Известно, что в учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады вооруженных сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, национальной гвардии Канзаса.

Как указывает минобороны Армении, учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

Ранее сообщалось, что Армения готова поднять уровень отношений с США до стратегического партнерства.

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