Швейцарию обвинили в отходе от нейтрального статуса

Швейцария к текущему моменту предоставила достаточно доказательств того, что она не соответствует роли «честного брокера» при урегулировании конфликтов. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что 15 июля конфедерация подписала с НАТО соглашение об открытии офиса организации в Женеве. По словам дипломата, это решение стало очередным свидетельством отхода Берна от нейтральной позиции.

Как сказала Захарова, в прошлом именно нейтральный статус давал Швейцарии возможность предоставлять странам площадку для дискуссий и объективного обсуждения острых международных проблем. Однако последние действия конфедерации, включая проведение в июне саммита по Украине, находятся «в русле антироссийской солидарности» западных государств.

«Мы убеждены, что на нынешнем этапе Швейцария предоставила достаточно свидетельств своему несоответствию роли «честного брокера» в урегулировании конфликтов, которую она с таким рвением пытается играть на международной арене», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Она добавила, что российское руководство не намерено оставлять недружественные шаги Берна без внимания. В частности, Москва планирует учитывать их при выстраивании дальнейшего взаимодействия с этой страной.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что провел «интересную» встречу с коллегой из Швейцарии.