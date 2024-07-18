В МИД РФ заявили о встревоженности Запада провалами ВСУ

Страны Запада обеспокоены тем, что украинская армия терпит одну неудачу за другой на пути к неминуемому поражению. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат отметила, что коллективный Запад всеми силами пытается не допустить победы России. По мнению Захаровой, когда других способов против РФ уже не остается, «в ход идет террор».

Незадолго до этого оператор дронов Вооруженных сил России с позывным «Моисей» рассказал, что за время боев под Крынками в Херсонской области на левом берегу Днепра уничтожил более 350 военнослужащих украинской армии.

С октября 2023-го по июнь 2024 года более 780 украинских военных пропали без вести в селе Крынки в Херсонской области. По информации украинского издания «Следствие.Инфо», которое ссылается на данные местной полиции, эвакуировать и похоронить удалось лишь 262 человека. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.