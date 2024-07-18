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МИД заявил, что покушение на Путина планировалось при участии англосаксов

МИД: упомянутое Будановым покушение на Путина готовилось с участием англосаксов

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Попытка покушения на президента РФ Владимира Путина, о которой заявлял глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), планировалась при участии «англосаксонских хозяев» Киева. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Нет сомнения, что подобные преступления планировались и финансировались при участии англосаксонских хозяев киевского режима», — сказала она.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне.

13 июля Буданов заявил, что Киев совершал неудачные попытки покушения на президента России.

В мае Песков заявлял, что охрану Путина не усиливали на фоне покушения на жизнь экс-премьера Словакии Роберта Фицо.

В 2022 году британское издание Sun писало о взрыве на пути следования кортежа Путина в Москве. Позднее пресс-секретарь президента опроверг эту информацию.

В ночь на 3 мая 2023 года два дрона атаковали Московский Кремль. Путина в это время не было в здании, он не пострадал, а аппараты были сбиты.

Ранее в МИД России раскрыли роль США в покушениях на Путина.

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