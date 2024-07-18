Украина начала второй раунд переговоров о реструктуризации долга

Украинские власти на этой неделе начали второй раунд переговоров с держателями украинских евробондов о реструктуризации долга, превышающего $20 млрд. Подробности приводит агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сообщил источник, держатели облигаций подписали соглашение о неразглашении информации насчет хода переговоров, которая может быть «чувствительной» для рынка. Отмечается, что 1 августа истекает срок приостановки выплат по долгу Украины.

До этого экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк сообщил, что дефолт Украины в августе маловероятен.

Если Киеву не удастся реструктуризировать долг к следующему месяцу, наиболее вероятным вариантом согласования с кредиторами будет продление моратория по выплатам еще на год, а не дефолт, подчеркнул эксперт.

Незадолго до этого официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер в ответ на вопрос о потенциальном дефолте Украины заявил, что у Брюсселя нет публичного заявления по этому поводу.

Ранее сообщалось, что Украина этим летом может объявить дефолт.