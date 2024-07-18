Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина начала второй раунд переговоров о реструктуризации долга

Bloomberg: Киев начал второй этап переговоров о реструктуризации долга в $20 млрд

close
100%
Reuters

Украинские власти на этой неделе начали второй раунд переговоров с держателями украинских евробондов о реструктуризации долга, превышающего $20 млрд. Подробности приводит агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сообщил источник, держатели облигаций подписали соглашение о неразглашении информации насчет хода переговоров, которая может быть «чувствительной» для рынка. Отмечается, что 1 августа истекает срок приостановки выплат по долгу Украины.

До этого экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк сообщил, что дефолт Украины в августе маловероятен.

Если Киеву не удастся реструктуризировать долг к следующему месяцу, наиболее вероятным вариантом согласования с кредиторами будет продление моратория по выплатам еще на год, а не дефолт, подчеркнул эксперт.

Незадолго до этого официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер в ответ на вопрос о потенциальном дефолте Украины заявил, что у Брюсселя нет публичного заявления по этому поводу.

Ранее сообщалось, что Украина этим летом может объявить дефолт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами