Посол России заявил, что немецкое следствие знает о заказчике подрывов «Северных потоков»

Следствие в ФРГ давно знает, кто является заказчиком и исполнителем терактов на «Северных потоках». Об этом ТАСС заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Следы такого преступления невозможно скрыть, особенно когда сторона, проводящая расследование, располагает всем доступным арсеналом слежения и разведки», — объяснил он свое мнение.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Швеции и США при расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» можно охарактеризовать как международный сговор с целью сокрытия теракта.

13 июля сообщалось, что Швеция не смогла установить обвиняемых в подрыве «Северных потоков» и закрыла дело. Об этом в интервью изданию Time рассказал премьер-министр Ульф Кристерссон.

Отвечая на прямой вопрос издания, Кристерссон отказался сообщить что-либо о выводах расследования. Time, в свою очередь, отметила, что «это может навести людей на мысль, что происходит какое-то сокрытие» информации по делу.

Повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» случились 26 сентября 2022 года. Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов, которое ни к чему не привело.

Ранее немецкий депутат рассказал о причастности США к атаке на «Северный поток — 2».