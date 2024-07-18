Азербайджан отказал Армении в проведении встречи лидеров двух стран

Баку отклонил предложение Еревана об организации встречи азербайджанского президента Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна на полях саммита Европейского политического сообщества. Об этом заявили в пресс-службе министерства иностранных дел Армении, передает ТАСС.

Очередной саммит Европейского политического сообщества проходит 18 июля в Великобритании. Мероприятие, для проведения которого был выбран дворец Бленхейм в графстве Оксфордшир, объединяет 50 стран региона. В том числе во встрече принимают участие государства, которые не являются членами Европейского союза (ЕС) или НАТО.

«Армянская сторона предложила провести двустороннюю встречу премьер-министра Армении и президента Азербайджана в рамках саммита <...> в Великобритании, однако азербайджанская сторона отклонила это предложение», — рассказали в МИД.

Представители министерства уточнили, что инициатива Еревана все еще остается в силе.

10 июля в Вашингтоне состоялась встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена, главы внешнеполитического ведомства Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Переговоры прошли на полях саммита НАТО.

Ранее в Ереване высказались о возможных сроках подписания мирного договора с Баку.