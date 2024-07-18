Орбан оценил результат мирной инициативы по Украине

Мирная инициатива по Украине движется в правильном направлении и все запланированные шаги по ее реализации были сделаны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Independent.

Политик также отметил, что суть его концепции отличается от подхода, где Европейский союз не является «исполнителем внешней политики США».

Орбан 5 июля прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Они в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. До этого, 2 июля, Орбан пообщался в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

8 июля премьер Венгрии побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан направился в Вашингтон на саммит НАТО, также он встретится с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Ранее Орбан написал, что Путин ждет новых переговоров с Киевом до конца года.