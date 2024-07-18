Вучич рассказал, как попытки нанести поражение РФ влияют на Европу

Действия коллективного Запада, который хочет добиться полного поражения РФ в конфликте на Украине, наносят серьезный ущерб европейским государствам. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, передает ТАСС.

Политик 18 июля прибыл во дворец Бленхейм, расположенный в английском графстве Оксфордшир. В настоящее время здесь проходит саммит Европейского политического сообщества.

«Для нас важен мир, но многие люди так не думают, они не понимают этого, не видят или считают, что необходимо вести войну до полного поражения одной из сторон. Именно это наносит огромный ущерб всем в Европе», — сказал глава государства.

В то же время Вучич признался, что не уверен в готовности всего международного сообщества одобрить мир на Украине. Тем не менее Белград желает завершения боевых действий и экономического развития, поэтому продолжит настаивать на достижении мира на глобальной арене.

До этого президент Сербии призвал в кратчайшие сроки добиться заключения договора о прекращении вооруженного противостояния на Украине вне зависимости от условий. Он подчеркнул, что детали соглашения можно обсудить и после завершения боевых действий. В том числе речь идет о присоединении Киева к НАТО и Европейскому союзу (ЕС).

Ранее Вучич заявил, что Восток и Запад готовятся к большой войне.