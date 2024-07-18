Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая унизила украинского лидера Владимира Зеленского с помощью короткой подписи к фотографии встречи и рукопожатия президента с экс-главкомом ВСУ, послом Украины в Лондоне Валерием Залужным при встрече. Мнением она поделилась в своем Telegram-канале.

«Ну, за Урожайное», — написала она, сопроводив свой пост соответствующей фотографией.

До этого Безуглая вышла из фракции правящей на Украине партии «Слуга народа», лидером которой является Зеленский.

14 июля Безуглая сообщила, что главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский не верит в победу ВСУ и «согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции». Она уже не раз критиковала главнокомандующего и отдельные подразделения армии страны. Однако украинские СМИ прислушиваются ко всем ее заявлениям, потому что есть версия, что высказывается она не «сама по себе», а по указке офиса Владимира Зеленского. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

18 июля представитель группировки украинской армии «Хортица» Назар Волошин подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили позиции в поселке Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее депутата Рады внесли в базу «Миротворец».