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Экс-депутат Рады рассказал, почему Германия сокращает помощь Украине

Экс-депутат Рады Олейник: ФРГ сокращает помощь Украине, осознавая крах Киева

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Global Look Press

Правительство Германии намеревается сократить финансовую помощь Украине в два раза в следующем году по сравнению с 2024 годом, поскольку видит перспективу проигрыша Киева в конфликте. Об этом заявил бывший депутат Рады Владимир Олейник, его слова приводит РИА Новости.

«Скорее всего, все понимают, что уже в 2025 году поматросят Украину и бросят, поэтому немцы уже прагматично говорят: а зачем планировать восемь миллиардов? Четыре!» — подчеркнул он.

По словам Олейника, ФРГ может не выделить даже упомянутых четырех миллиардов евро Киеву, так как Украина «может исчезнуть как государство».

До этого сообщалось, что правительство Германии в 2025 году намерено выделить на военную помощь Украине вдвое меньше, чем в этом году.

Отмечалось, что принять документ планируется 17 июля. Он включает среднесрочное финансовое планирование до 2028 года, когда должен закончиться специальный фонд вооруженных сил, созданный для достижения показателей по расходам стран НАТО.

Ранее экс-депутат Рады допустил сокращение помощи Украине со стороны Лондона.

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