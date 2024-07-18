В МВД Финляндии прокомментировали возможность открытия границы с РФ

Финская сторона не собирается открывать границу с Россией, пока ситуация с беженцами не стабилизируется, заявила глава МВД Финляндии Мари Рантанен. Министра цитирует финский портал Yle.

По словам Рантанен, открыть восточную границу Финляндия сможет, когда пограничная служба страны посчитает обстановку безопасной. Министр также допустила, что открытые границы и закон о выдворении беженцев вполне смогут «сосуществовать» параллельно.

«Думаю, это вполне возможно, так как это отвечает правам человека на свободу передвижения. Я могу себе представить, что границы будут открыты и закон будет в силе», — сказала глава финского МВД.

При этом Рантанен подчеркнула, что полной уверенности в сказанном у нее нет, так как закон «совершенно новый».

12 июля депутаты парламента Финляндии одобрили проект закона, который предполагает ограничение приема мигрантов, а также их выдворение. 16 июля закон утвердил президент страны.

В мае глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявил, что кабмин хочет открыть сухопутную границу с Россией, но опасается наплыва мигрантов, в связи с чем и стремится принять новый закон. Подробнее о позиции премьера — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Финляндия вырубит лес для установки забора на границе с Россией.