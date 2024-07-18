Орбан предрек долгий путь до мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что до мирного урегулирования на Украине придется пройти долгий путь, так как многие западные страны хотят продолжать военные действия. Его слова приводит ТАСС.

«Впереди еще долгий путь», — заявил он.

Венгерский премьер отметил, что на Западе большинство стран «выступают за ведение войны и думают, что могут взять верх над Россией военным путем».

Орбан подчеркнул, что данный конфликт нельзя разрешить на поле боя.

«Они думают, что это возможно, но я в это не верю», — отметил он.

Орбан 5 июля посетил Москву, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Визит политика состоялся после поездки в Киев, во время которой он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. После беседы с Путиным Орбан отметил, что позиции Киева и Москвы сильно далеки друг от друга. Затем венгерский премьер нанес визиты в Китай и США. После этого сообщалось, что он отправил письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств – членов ЕС о своих рабочих визитах во время мирового турне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вучич посоветовал Шольцу добиваться мира на Украине любой ценой.