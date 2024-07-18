Глава Сербии посоветовал Шольцу добиваться мира на Украине любой ценой

Немецкому канцлеру Олафу Шольцу следует в кратчайшие сроки добиться договора о прекращении боевых действий на Украине, вне зависимости от того, какими будут условия соглашения. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, его цитирует газета Handelsblatt.

«Если бы он действительно захотел услышать, что я думаю, то я бы сказал: заключите режим прекращения огня как можно скорее. Неважно, на каких условиях», — сказал политик.

По мнению Вучича, первостепенная задача в настоящее время — остановка конфликта, а условия долгосрочного мира, которые могут включать в себя вступление Украины в НАТО и ЕС либо дистанцирование от объединений, можно обсудить после прекращения боевых действий.

22 июня газета Financial Times сообщила, что объем экспорта боеприпасов из Сербии, которые могли поступить на Украину, составил около €800 млн. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что цифра приблизительно соответствует действительности. По его словам, это сумма за два или три года.

После этого премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что Белград не хочет ограничивать экспорт боеприпасов в третьи страны. По его словам, производство снарядов, которые «используются там, где идет война», не является чем-то аморальным.

Ранее Вучич назвал сроки производства первой тысячи дронов-камикадзе в Сербии.