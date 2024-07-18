В Киеве заявили, что не знающие украинского языка не почувствуют себя гражданами

Не владеющие украинским языком жители Украины не смогут почувствовать себя полноправными гражданами и реализовать себя в профессиональной сфере. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

«Если вы хотите реализовать себя на образовательном, профессиональном треке, без украинского языка и владения им это совершенно невозможно», — добавил он.

Креминь подчеркнул, что украинские власти продолжат продвигать украинский язык, в особенности в прифронтовых регионах.

До этого Креминь пожаловался, что дети на Украине плохо владеют украинским языком из-за недостаточного использования его в интернете и сфере обслуживания. Он также заявлял о необходимости усилить контроль за соблюдением статьи закона о госязыке, которая определяет украинский языком образовательного процесса.

3 июля представитель украинского языкового омбудсмена Ярослава Витко-Присяжнюк сообщила, что в Одесской области зарегистрирован рекорд жалоб на противодействие украинизации за прошедший год.

Ранее украинские слушатели раскритиковали Верку Сердючку за русскоязычные песни.