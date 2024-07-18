В РФ допустили размещение ядерных ракет в ответ на появление комплексов США в ФРГ

Россия допускает размещение дальнобойных ядерных ракет в ответ на появление ракетных комплексов Соединенных Штатов в Германии. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

«Я не исключаю никакие варианты», — ответил дипломат на вопрос о возможном развертывании ракет в ядерном оснащении.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Оружие развернут в 2026 году, впоследствии планируется его постоянное размещение на территории ФРГ.

Речь идет о зенитных ракетах SM-6, дозвуковых крылатых ракетах большой дальности Tomahawk и пока разрабатываемых гиперзвуковых ракетах.

В МИД РФ пообещали военный ответ на действия США и ФРГ.

Ранее Песков рассказал, чем рискуют страны ЕС после размещения американских ракет.