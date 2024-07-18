Под видом сотрудничества несколько стран реализуют военно-биологические программы, угрожающие третьим странам. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

По ее словам, работу этих стран очень ярко демонстрирует выявленная ситуация на Украине.

Попова обратила внимание, что Россия на протяжении многих лет заявляет об угрозе, которую несет создание США биологических объектов у российских границ.

Глава Роспотребнадзора добавила, что Россию заверяли в том, что эти объекты, которые финансируются министерством обороны США, создаются в мирных целях для помощи странам. В действительности же, по словам Поповой, в результате такой помощи государственные санитарно-эпидемиологические службы полностью уничтожаются, а эпидемиологическая обстановка становится хуже.

Попова добавила, что опасения о настоящих задачах этих программ были подтверждены, когда в ходе специальной военной операции стало известно о реальной деятельности биологических объектов, созданных при поддержке американской стороны на Украине.

Ранее в МИД заявили, что Россия обеспокоена биологической деятельностью США вблизи своих границ.