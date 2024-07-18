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Песков: фон дер Ляйен хочет придать военную окраску ЕС

Песков: слова фон дер Ляйен подтверждают настрой стран ЕС на конфронтацию

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Желание главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен придать Евросоюзу военную окраску путем создания оборонного союза противоречит направлению ЕС. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что совместная политика обороны и безопасности одно из направлений работы в рамках ЕС, но это никогда не было основным направлением развития Евросоюза. По всей видимости, фон дер Ляйен говорила о смене приоритетов ЕС, придания военной окраски этому союзу», — заявил пресс-секретарь.

Песков добавил, что эта работа будет пересекаться с тем взаимодействием, которое страны ЕС имеют в рамках Североатлантического альянса.

По словам представителя Кремля, это подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, а также на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в рамках внешней политики Евросоюза.

Незадолго до этого Урсула фон дер Ляйен заявила, что в случае переизбрания на свой пост на второй срок предложит превратить ЕС в «оборонный союз». Кроме того, она также хочет создать в регионе единую систему ПВО Евросоюза.

Ранее глава МИД Венгрии заявил об «очень плохой работе» главы Европейской комиссии.

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