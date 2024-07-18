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Политолог: план Трампа по Украине не выдерживает никакой критики

Политолог Перла: Трамп не сможет урегулировать конфликт на Украине за сутки

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Marco Bello/Reuters

План кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине не выдерживает никакой критики. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, завершение боевых действий за сутки невозможно.

«Я, мол, скажу Зеленскому, что если он не перестанет стрелять, то я перестану ему оказывать военную помощь. А Путину скажу, что если он не перестанет стрелять, то я Зеленскому окажу еще больше военной помощи. Любой разумный человек должен в этот момент понять, что если Трамп действительно попытается сделать нечто подобное, то боевые действия не прекратятся», — подчеркнул Перла.

Он добавил, что такой мирный план может подорвать доверие к Трампу как к переговорщику.

До этого издание Financial Times со ссылкой на письмо премьера Венгрии Виктора Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю сообщало, что Трамп в случае своей победы на президентских выборах в ноябре сразу потребует провести мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

В документе сказано, что Трамп будет немедленно готов действовать как посредник в мирном урегулировании. У него есть детальные и убедительные планы.

Ранее в США рассказали об отсутствии среди республиканцев консенсуса об уровне поддержки Украины.

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