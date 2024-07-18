В ШОС назвали потенциальных новых членов организации

Несколько стран подали заявки на присоединение в разных форматах к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), еще несколько стран рассчитывают повысить статус своего участия в ней. Об этом заявил в интервью газете «Известия» генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

По его словам, список желающих до определенного времени не будет разглашаться.

В свою очередь национальный координатор Ирана в секретариате ШОС Мехрдада Киаеи сообщила, что по меньшей мере пять стран — Армения, Азербайджан, Бангладеш, Камбоджа и Шри-Ланка попросили предоставить им статус страны-наблюдателя вместо имеющегося у них партнера по диалогу. Новый статус предполагает полноценное участие в ШОС.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Изначально в нее входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Главные цели — укрепление доверия между странами-участницами, развитие в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях.

Сейчас в ШОС входят десять стран: Россия, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Еще две страны имеют статус наблюдателя — Афганистан и Монголия.

Ранее в Кремле рассказали, что может помешать Турции вступить в ШОС.