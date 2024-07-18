Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил Россию на второй «мирный» саммит по урегулированию конфликта из-за того, что Киев сталкивается с дипломатическими и военными проблемами. Об этом в интервью изданию La Dépêche заявил экс-посол Франции в России Жан де Глиниасти.

«Украина была вынуждена умерить свои амбиции (после саммита в Швейцарии по Украине — прим. ред.): те, кто был настроен пророссийски, например китайцы и бразильцы, не приехали… А те, кто выступал за Украину, приняли только полностью согласованные темы для заключительного коммюнике», — подчеркнул дипломат.

По его словам, дипломатический провал конференции в Швейцарии произошел на фоне возрастающих проблем ВСУ не поле боя.

До этого американская газета The New York Times писала, что пока на Украине идет конфликт, ее власти разрабатывают план прекращения боевых действий путем переговоров. Авторы статьи заявили, что на это указывают слова украинского президента Владимира Зеленского, который 15 июля заявил о необходимости присутствия представителей РФ на следующем мирном саммите.

Ранее в Сингапуре заявили, что Зеленский не хочет дипломатического решения конфликта.