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Азаров заявил, что Украина утратила глобальную власть при Зеленском

Азаров: Зеленский довел Украину до полной утраты глобальной власти

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Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский довел страну до полной утраты глобальной власти. Об этом заявил бывший украинский премьер Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Верховная рада IX созыва начала свою работу 29 августа 2019 года, а, значит, совсем скоро утратит свою легитимность», — сказал он.

Он также напомнил о том, что полномочия Зеленского как президента также уже истекли.

По его словам, отказ страны от выборов доводит Украину до полного отсутствия глобальной власти.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что срок президентства Владимира Зеленского закончился 21 мая вместе с его легитимностью, восстановить которую невозможно.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вопрос о легитимности украинского лидера Зеленского решать самим жителям Украины. По его словам, этот вопрос не должен стоять на повестке дня в Венгрии.

Ранее в США заявили о проблемах Зеленского из-за прекращения его легитимности.

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