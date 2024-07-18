Фон дер Ляйен рассказала о желании превратить ЕС в «оборонный союз»

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в случае переизбрания на свой пост на второй срок предложит превратить ЕС в «оборонный союз», а также создать в регионе единую систему ПВО Евросоюза. Об этом пишет Reuters со ссылкой на программную речь фон дер Ляйен.

«Мы предложим ряд оборонных проектов, представляющих общий интерес для Европы, начиная с создания Европейского воздушного щита и киберзащиты», — приводит агентство отрывок текста документа.

Подчеркивается, что она пообещала сосредоточиться на создании «настоящего европейского оборонного союза».

При этом фон дер Ляйен также пообещала не сворачивать политику «зеленых», если она будет переизбрана на второй пятилетний срок на посту главы Европейской комиссии.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что фон дер Ляйен показала «очень плохую работу» на посту главы Европейской комиссии, при ней Европа потеряла сплоченность.

Ранее кандидат на пост главы Европарламента призвала добиваться мира на Украине.