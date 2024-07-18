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В Иране рассказали, будут ли менять указ о запрете ядерного оружия

И.о. главы МИД Ирана Кани: фетва о запрете ядерного оружия не изменится

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Vahid Salemi/AP

Богословское заключение, фетва, духовного лидера и высшего государственного лица Ирана аятоллы Али Хаменеи о запрете создания ядерной бомбы не может подвергаться никаким обсуждениям в стране, это решение не будет изменено. Об этом заявил и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кани, текст опубликован в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

«В ядерном вопросе (Иран — прим. ред.) не собирается выходить за рамки… Это фетва руководителя Ирана… Поэтому изданные им приказания и фетвы обязательны для исполнения всеми (органами — прим. ред.) власти», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

До этого избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что Запад намеренно создал кризис вокруг иранской мирной ядерной программы, Тегеран призывает Вашингтон изменить свой подход.

При этом он обратил внимание, что Соединенные Штаты одновременно с этим «поддерживают ядерный арсенал» Израиля.

Ранее Макрон сообщил, что Франция и США планируют оказать давление на Иран.

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