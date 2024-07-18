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В США заявили, что стрелявший в Трампа мог страдать депрессией

NYT: стрелявший в Трампа во время митинга мог страдать депрессией

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Evan Vucci/AP

Стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании Томас Мэттью Крукс мог страдать тяжелым депрессивным расстройством. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на некоторые поисковые запросы на одном из мобильных телефонов стрелка (устройство, которое он оставил у себя дома), заявив, что он искал информацию о «тяжелом депрессивном расстройстве»», — говорится в сообщении издания.

До этого сообщалось, что Крукс перед покушением оставил послание на игровой платформе Steam. «13 июля состоится моя премьера, следите за развитием событий», — говорилось в сообщении.

По информации Fox News, Секретная служба Соединенных Штатов получила сообщения о странном поведении мужчины более чем за час до стрельбы. Крукса идентифицировали как подозрительного, поскольку у него заметили дальномер и рюкзак.

13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. В политика выстрелили несколько раз, он был уведен со сцены с окровавленным ухом и госпитализирован. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что ФБР не может установить мотив совершившего покушение на Трампа.

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