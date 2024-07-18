Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Венгрии ответил на вопрос о легитимности Зеленского

Сийярто: вопрос о легитимности Зеленского решать самим украинцам

close
100%
Global Look Press

Вопрос о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского решать самим жителям Украины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Это решать украинцам. Зеленский — не президент Венгрии. Так что, слава Богу, этот вопрос не должен стоять на нашей повестке», — подчеркнул министр.

До этого президент РФ Владимир Путин отмечал, что легитимность украинского лидера Зеленского закончилась.

Вместе с тем в Службе внешней разведки РФ (СВР) заявляли, что США ищут альтернативу Зеленскому.

По данным СВР, на Западе крайне обеспокоены настроением общественности на Украине. В Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе отмечают, что среди украинцев растет недовольство затягиванием конфликта с Россией, усиливается недоверие к властям, тем более что легитимность Зеленского после истечения его президентских полномочий 20 мая 2024 года полностью утратилась.

Ранее на Украине рассказали, что обсуждают солдаты ВСУ в окопах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами