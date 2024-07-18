Лидер демократов в сенате предложил Байдену сняться с выборов президента

Лидер Демократической партии в американском сенате Чак Шумер призвал действующего главу Белого дома Джо Байдена снять свою кандидатуру с президентских выборов. Об этом сообщает ABC News.

Телеканал отмечает, что Шумер в «откровенном разговоре один на один» 13 июля сказал Байдену, что было бы лучше, если бы тот «отказался от участия в гонке».

«Шумер изложил точку зрения своей фракции», — подчеркивает ABC News.

Многочисленные источники телеканала информируют, что Шумер провел беседу с лидером меньшинства в палате представителей Хакимом Джеффрисом, в результате которой они решили призвать Национальный комитет Демократической партии отложить запланированное на июль официальное голосование по выдвижению Байдена.

Кроме того, ABC News утверждает, что сопредседатель комитета по регламенту Демократической партии Тим Уолц призвал избирательную кампанию действующего президента отложить его выдвижение.

До этого бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в частном порядке сообщила Байдену, что он не сможет победить на выборах президента.

Ранее в США признали, что Байден отрицает реальность.