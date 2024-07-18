В Госдуме предрекли США колоссальные потрясения в связи с выборами

США в ноябре, когда пройдут президентские выборы, будут ждать колоссальные социально-политические потрясения и главный экзамен на демократию. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал депутат Государственной думы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Парламентарий считает, что в США все идет к тому, что на выборах победит бывший президент Дональд Трамп. По словам Шеремета, действующая администрация во главе с Джо Байденом попытается сделать все возможное, чтобы не признать итоги выборов и присвоить себе победу. Все это, уверен депутат, спровоцирует крупные социально-политические потрясения и бурю протестных настроений среди американцев.

Шеремет добавил, что уберечь Соединенные Штаты может только обращение к демократическим принципам, страну ждет главный экзамен на демократию.

60-е по счету президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. На них может быть избран 47-й президент США (в случае, если 46-й президент Джо Байден проиграет выборы).

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.