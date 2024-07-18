В Совфеде резко ответили президенту Польши на заявление о войне РФ с НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не до конца понимает, о чем говорит, заявляя о возможной «войне» РФ с НАТО, у некоторых «плавятся мозги». Так в своем Telegram-канале прокомментировал высказывание Дуды о войне Запада с РФ глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Дуда, видимо, не до конца понимает, что именно он сказал. Такое бывает. В Европе большая жара. У некоторых мозги плавятся», — подчеркнул он.

По словам Пушкова, соответствующее высказывание президента Польши говорит о самонадеянности главы государства.

О том, что Россия и НАТО могут вступить в войну, 17 июля Анджей Дуда заявил в интервью Wirtualna Polska. Он отметил, что Североатлантический альянс уже готовится к возможным боевым действиям с российскими силами. Поводом для возможного начала конфликта Дуда назвал победу РФ в противостоянии на Украине.

Ранее в Кремле ответили на слова президента Польши о войне НАТО с Россией.