Лавров заявил о «продавливании» Западом мирного плана Зеленского

Глава МИД России Сергей Лавров назвал мирный план президента Украины Владимира Зеленского «ультиматумом» и заявил, что западные страны пытаются «продавить его любой ценой». Об этом дипломат заявил на пресс-конференции после заседания Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

«Взят курс на продавливание любой ценой так называемого плана Зеленского, который имеет ярко выраженную форму ультиматума», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что в своих инициативах по Украине западные страны, как правило, ничего не говорят о первопричинах конфликта. К ним он отнес госпереворот 2014 года, ограничения на использование русского языка и невыполнение Минских договоренностей.

В качестве контрпримера Лавров привел мирный план, который предлагают Китай и Бразилия. По его словам, они выступают за то, чтобы провести мирную конференцию на основах и принципах, которые будут приемлемы для всех сторон.

17 июля Лавров заявил, что мир с Украиной возможен только с учетом новых регионов в составе РФ. Министр подчеркнул, что такое положение дел закреплено в Конституции РФ и «это не обсуждается».

Ранее Лавров раскритиковал подход Украины и Запада к «мирной конференции».