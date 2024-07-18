Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У Байдена диагностировали COVID-19

Белый дом: Байден заразился коронавирусом, выступление в Лас-Вегасе отменено

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден не выступит на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе из-за заражения коронавирусом. Об этом заявила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

По ее словам, президент Байден сдал положительный тест на COVID-19.

«Он неоднократно вакцинирован, и у него легкие симптомы», — пояснила Жан-Пьер.

Отмену выступления подтвердила и руководитель организации по защите прав испаноязычного населения США UnidosUS Джанет Мургия. Незадолго до официального сообщения Белого дома она заявила, что Байден не выступит на конференции из-за заражения коронавирусом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами