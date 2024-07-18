У Байдена диагностировали COVID-19

Президент США Джо Байден не выступит на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе из-за заражения коронавирусом. Об этом заявила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

По ее словам, президент Байден сдал положительный тест на COVID-19.

«Он неоднократно вакцинирован, и у него легкие симптомы», — пояснила Жан-Пьер.

Отмену выступления подтвердила и руководитель организации по защите прав испаноязычного населения США UnidosUS Джанет Мургия. Незадолго до официального сообщения Белого дома она заявила, что Байден не выступит на конференции из-за заражения коронавирусом.