Лавров рассказал об усилиях РФ и КНР по созданию новой системы безопасности

Москва и Пекин намерены и дальше предпринимать усилия по созданию новой системы евразийской безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

В среду, 17 июля, он провел пресс-конференцию с журналистами в Нью-Йорке. Мероприятие состоялось после завершения заседания Совета Безопасности ООН, на котором председательствовал глава российского внешнеполитического ведомства.

«Мы с Китайской [Народной] Республикой и с другими нашими партнерами в рамках Шанхайской организации сотрудничества в контактах с АСЕАН (Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии — «Газета.Ru»), с Советом сотрудничества стран Персидского залива выступаем за то, чтобы вырабатывать модель безопасности, которая будет евразийской моделью безопасности», — сказал Лавров.

Руководитель МИД РФ уточнил, что речь идет системе безопасности, основанной на равноправии и уважении интересов друг друга.

По словам министра, создание соответствующей модели международного сотрудничества займет немало времени. При этом он подчеркнул, что в ней также будет место для западных государств.

Ранее в МИД РФ заявили о необходимости устранить первопричины геополитического кризиса в Европе.