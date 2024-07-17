Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал об усилиях РФ и КНР по созданию новой системы безопасности

Лавров: РФ и Китай продолжат усилия по созданию системы евразийской безопасности

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва и Пекин намерены и дальше предпринимать усилия по созданию новой системы евразийской безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

В среду, 17 июля, он провел пресс-конференцию с журналистами в Нью-Йорке. Мероприятие состоялось после завершения заседания Совета Безопасности ООН, на котором председательствовал глава российского внешнеполитического ведомства.

«Мы с Китайской [Народной] Республикой и с другими нашими партнерами в рамках Шанхайской организации сотрудничества в контактах с АСЕАН (Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии — «Газета.Ru»), с Советом сотрудничества стран Персидского залива выступаем за то, чтобы вырабатывать модель безопасности, которая будет евразийской моделью безопасности», — сказал Лавров.

Руководитель МИД РФ уточнил, что речь идет системе безопасности, основанной на равноправии и уважении интересов друг друга.

По словам министра, создание соответствующей модели международного сотрудничества займет немало времени. При этом он подчеркнул, что в ней также будет место для западных государств.

Ранее в МИД РФ заявили о необходимости устранить первопричины геополитического кризиса в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами