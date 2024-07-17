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Лавров раскритиковал подход Украины и Запада к «мирной конференции»

Лавров назвал неприемлемыми подходы по второй «конференции по миру» на Украине

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МИД РФ/РИА Новости

Подходы Киева и Запада по второй конференции по миру на Украине являются неприемлемыми для России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Говоря о том, чем же там участники второго раунда «мирной конференции» по Украине будут заниматься, все так или иначе формулировали односторонние, абсолютно неприемлемые для нас и для многих других — искренне заинтересованных в мире — государств подходы», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что второй раунд конференции по урегулированию конфликта на Украине может состояться уже в этом году.

Предыдущая конференция по Украине состоялась в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня, Россия на ней не присутствовала. В высших российских кругах подчеркнули, что поиск путей разрешения украинского конфликта без участия России является нелогичным и необоснованным.

Ранее Зеленский озвучил планы подготовки второй конференции по Украине.

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