Французский политик оценил влияние популярности Трампа на поддержку Украины

Рост популярности бывшего президента США Дональда Трампа после совершенного на него покушения может усмирить сторонников поставок оружия и денег на Украину, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом пишет ТАСС.

По мнению политика, произошедшее на митинге в штате Пенсильвания существенно повысило шансы экс-главы государства на победу на ноябрьских выборах. При этом он подчеркнул, что даже до нападения бывший хозяин Белого дома пользовался большей поддержкой населения по сравнению с действующим американским лидером Джо Байденом.

«Многие игроки на международной арене осознают возросшую вероятность избрания Трампа президентом США. <...> Это может заставить их снизить активность в контексте помощи Украине», — подчеркнул Филиппо.

Он пояснил, что в случае возвращения экс-хозяина Белого дома к власти Вашингтон может изменить свою политику в отношении украинского кризиса. В частности, речь идет о сокращении финансирования Киева и уменьшении поставок оружия.

15 июля Трампа официально избрали кандидатом на пост президента США от Республиканской партии. Решение было принято в ходе съезда политического объединения в штате Висконсин.

За два дня до этого политик подвергся покушению во время митинга в штате Пенсильвания. На мероприятии произошла стрельба, в результате которой экс-глава государства получил легкое ранение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится переизбрания Дональда Трампа.